Covid, Oms: "Virus accelera, casi raddoppiati in 2 mesi" (Di lunedì 27 luglio 2020) Se in Italia i numeri dei nuovi contagi da Covid sono tutto sommato stazionari, anche se non mancano di certo i focolai di coronaVirus e 9 regioni restano osservate speciali (Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria), va peggio in altri paesi europei come la Spagna dove ormai si parla di "seconda ondata".Nel resto del mondo, nelle Americhe e in India il Virus continua a galoppare, mentre in Cina si è raggiunto in queste ore il picco di casi dal marzo scorso: ieri 61 nuovi contagi, di cui 57 domestici, il peggior dato dal 6 marzo (75 casi). A Hong Kong, alle prese con la "terza ondata", sono state adottate nuove misure restrittive."Sono sei mesi da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ... Leggi su blogo

