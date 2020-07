Covid, i bambini si infettano raramente. Lo studio di Science (Di lunedì 27 luglio 2020) Mantenere chiuse le scuole potrebbe causare danni ben peggiori rispetto all'ipotetico contagio Covid-19. La preoccupazione è espressa in una lettera aperta, consultabile anche sul web, del Royal College of Pediatrics and Child Health - l'ordine britannico dei pediatri - firmata da 1500 medici: «Una prolungata assenza di milioni di ragazzi dalle scuole è senza precedenti e rischia di lasciare segni indelebili sulle giovani generazioni », è quanto scrivono i pediatri britannici sottolineando che la scuola è fondamentale per rispondere non solo alle esigenze della didattica ma anche a quelle della socialità e al benessere psichico e alla salute pubblica (accesso ai servizi di supporto mentale, vaccinazioni, attività fisica-motoria e così via). L'educazione virtuale a distanza, è ormai palese, ... Leggi su gqitalia

Gianna81635097 : Se si arriva a negare sui bambini morti durante la traversata del mediterraneo non mi stupiscono i negazionisti del… - francang1950 : RT @apri_la_mente: Nel villaggio Madagascar se arriva un medico e vaccina i bambini gli fanno una festa, perché tutti hanno visto i bambini… - apri_la_mente : Nel villaggio Madagascar se arriva un medico e vaccina i bambini gli fanno una festa, perché tutti hanno visto i ba… - KoMoDo_24 : Ho sempre ammirato Bocelli come artista e come uomo per la sua fondazione a sostegno dei bambini. Ora, dopo queste… - Giuly81507122 : @erry1976 Magari, con il covid la scuola è chiusa dal 28 febbraio. Abbi lavorato in smart warking, ma mi mancano molto i bambini!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bambini Coronavirus, l’analisi di Science: i bambini che si infettano di meno e i danni del lockdown Il Fatto Quotidiano Regali e tanta gratitudine per gli operatori dell'ospedale San Giuseppe

La donazione di 4 termoscannere di Confindustria diventa un altro abbraccio per il personale sanitario. La sindaca Barnini: "A voi tutti dico grazie, al cittadini chiedo di mantenere ancora alta l'att ...

L’audio di Dave Grohl in difesa degli insegnanti

“Odio ammetterlo, ma ero un terribile studente. Ogni giorno aspettavo disperatamente il suono della campanella finale per poter scappare via dalla mia classe senza finestre e correre a casa dalla mia ...

La donazione di 4 termoscannere di Confindustria diventa un altro abbraccio per il personale sanitario. La sindaca Barnini: "A voi tutti dico grazie, al cittadini chiedo di mantenere ancora alta l'att ...“Odio ammetterlo, ma ero un terribile studente. Ogni giorno aspettavo disperatamente il suono della campanella finale per poter scappare via dalla mia classe senza finestre e correre a casa dalla mia ...