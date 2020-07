Coronavirus: Corea Sud, ieri 25 casi e un morto (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - La Corea del Sud ha registrato ieri 25 nuovi casi di Coronavirus e un ulteriore decesso: lo ha reso noto il Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie. I ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - SkyTG24 : Coronavirus, Corea del Sud: disertore tornato al Nord non ha contratto la malattia - LaStampa : Seul: «Il disertore rientrato in Corea del Nord non aveva il Covid». In Vietnam evacuate 80mila persone. - GiaPettinelli : Coronavirus: Corea Sud, ieri 25 casi e un morto - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: Corea Sud, ieri 25 casi e un morto -