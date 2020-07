Coronavirus, continuano ad aumentare i nuovi casi e i ricoverati in tutti i reparti ma i numeri dell’Italia restano contenuti [DATI] (Di lunedì 27 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 147 guariti e 170 nuovi casi su 25.551 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,66% dei test processati, in netto aumento rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (34), Emilia Romagna (33), Liguria (24) e Veneto (16), che da sole hanno il 63% dei nuovi casi di tutt’Italia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.286 casi totali 35.112 morti 198.593 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.581, così suddivisi: 740 (+5) ricoverati in ospedale (5,9%) 45 (+1) ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su meteoweb.eu

Per il quarto giorno consecutivo in Lombardia non si registrano decessi a causa del Coronavirus. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino sull'emergenza sanitaria diramato nella giornata di oggi, lu ...

Parla il presidente dell'Ifo: "Prudente ottimismo sull'economia, ma basta lockdown"

AGI - “Prudente ottimismo” guardando i numeri, ma sempre tenendo a mente che “la normalità è ancora molto lontana”. E di sicuro, se vogliamo mettere al sicuro i timidi progressi ottenuti dopo lo shock ...

