Confermate le date per l’International Horeca Meeting (Di lunedì 27 luglio 2020) Fissate le date per la decima edizione dell’International Horeca Meeting (Ihm) che si terrà, alla fiera di Rimini, dal 21 al 24 febbraio 2021 durante Beer&Food Attraction di Italian Exhibition Group (Ieg). Sarà infatti nel contesto dell’importante manifestazione dedicata al mercato del fuoricasa che avrà luogo l’evento ideato e organizzato da Italgrob in collaborazione con Ieg. Ci stiamo preparando per un manifestazione speciale – dichiara Vincenzo Caso, presidente Italgrob – sarà la prima dopo il Covid, quindi con altissime aspettative di rilancio da parte degli operatori. Tutte le attività in programma saranno studiate e messe a punto per rilanciare il settore, a cominciare dal Congresso dell’Horeca al quale parteciperanno tutti gli attori ... Leggi su winemag

Durante e dopo il lockdown i nostri splendidi mari sono diventati più limpidi e più puliti. La maggiore trasparenza delle acque è stata rilevata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

"Il Rapporto di Unioncamere sull'imprenditoria femminile conferma le potenzialità di questo settore e nello stesso tempo i ritardi e le difficoltà che ancora vive, ancor di più oggi. Sono le imprese f

