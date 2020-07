Chiesa Juventus, summit di Paratici: richiesta monstre di Commisso (Di lunedì 27 luglio 2020) Chiesa Juventus – Paratici è a caccia di un nuovo esterno d’attacco, Douglas Costa non convince per i troppi problemi fisici, Bernardeschi ha deluso per tutta la stagione. Così il profilo principale per rinforzare l’attacco è quello di Chiesa. L’esterno viola piace tantissimo alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che sarebbe pronta a formalizzare la prima offerta al club gigliato. La richiesta di Rocco Commisso, che nei prossimi giorni è atteso in Italia, si attesta sui 60 milioni di euro. Chiesa Juventus, novità sull’esterno viola Chiesa-Juventus è un matrimonio che s’ha da fare. In Italia, dopo che l’Inter sembra essersi ormai ... Leggi su juvedipendenza

