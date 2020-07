Carabinieri arrestati, sopralluogo dei pm nella caserma sequestrata. Il maresciallo Orlando davanti al gip per l’interrogatorio (Di lunedì 27 luglio 2020) A cinque giorni dagli arresti di Piacenza gli inquirenti continuano a indagare. “È un momento investigativo importante, non posso rilasciare dichiarazioni” si è limitata a dire lasciando la struttura, insieme al sostituto procuratore Antonio Colonna, Grazia Pradella titolare delle indagini dell’operazione Odysseus, che ha svelato come un gruppo di Carabinieri infrangessero le legge con “reati impressionanti”: dagli arresti illegali, allo spaccio di droga, dalla tortura ai falsi. La stazione è sequestrata per ordine del giudice per le indagini preliminari, Luca Milani, su richiesta della procura e nei giorni scorsi la Guardia di finanza ha cominciato ad analizzate ordini di servizio, verbali e documenti relativi agli arresti effettuati dai militari per individuare eventuali ulteriori episodi illeciti ... Leggi su ilfattoquotidiano

