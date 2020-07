Burioni contro le Iene: 'Mi hanno crocifisso, ma lo studio sul plasma immune mi dà ragione' (Di lunedì 27 luglio 2020) Aveva detto che si sarebbe imposto il silenzio stampa. Ma per Burioni non è facile anche se - va detto - la sua presenza nel web contro No-Vax e No-Mask è encomiabile, visto la pericolosità dell'anti-... Leggi su globalist

Ci sono ben 21 farmaci esistenti in grado di bloccare la replicazione del nuovo coronavirus SarsCov2. Questo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature e realizzato da un team internaz ...“All’inizio di febbraio qualcuno che si spaccia per virologo dice che non ci sarebbe possibilità di epidemia in Italia. Invece dal 20 al 22 febbraio abbiamo una bomba atomica, soprattutto in Lombardia ...