Apex Legends sta per ricevere il cross-play che non includerà automaticamente i giocatori PC (Di lunedì 27 luglio 2020) Il crossplay di Apex Legends non includerà automaticamente il crossplay con i giocatori PC, poiché questo si attiverà solamente se ci sarà un giocatore PC nella "squadra console".Questo è ciò che l'engineer Jake Smullin ha detto riguardo il crossplay, per dissipare le preoccupazioni degli utenti console che sarebbero sopraffatti da quelli PC grazie a frame rate più elevati e la maggior precisione della combinazione mouse e tastiera. "Volevo chiarire qualcosa sul cross-play di Apex Legends", ha detto Smullin. "Sarete nelle lobby crossplay PC solo se avrete un giocatore PC ... Leggi su eurogamer

