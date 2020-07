Anestesia, perché stare tranquilli e come prepararsi (Di lunedì 27 luglio 2020) Covid-19, lockdown, pandemia. Tutte parole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi e che spesso hanno condizionato le nostre scelte in termini di salute. Ora, superata la fase più calda, dobbiamo soprattutto vincere la paura, anche e soprattutto se abbiamo in programma un intervento chirurgico che richiede un’Anestesia generale. Gli ospedali sono già stati organizzati per garantire la migliore sicurezza, ma l’impatto della pandemia è legato anche al timore dei cittadini che non si sentono correttamente informati. I pazienti rinviano gli interventi per paura di contrarre l’infezione da coronavirus, ma sbagliano. A spiegare il perché è Flavia Petrini, Direttore U.O.C. Anestesia, rianimazione e terapia intensiva presso l’Ospedale SS.ma Annunziata di Chieti e Presidente SIAARTI, la ... Leggi su dilei

