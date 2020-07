Aggressione Melfi, morì un tifoso: arresti Polizia (Di lunedì 27 luglio 2020) Tweet della Polizia: Operazione Last Supporters Digos e Squadra mobile Potenza stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di presunti responsabili violenta Aggressione ai sostenitori squadra di calcio Melfi, nel corso della quale perse la vita un tifoso nel gennaio scorso. L'articolo Aggressione Melfi, morì un tifoso: arresti <span class="subtitle">Polizia</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

