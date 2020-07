Venezia 2020, tutti i giurati di questa edizione (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state definite le composizioni delle quattro Giurie internazionali della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. Sono stati ufficializzati i giurati che faranno parte delle quattro Giurie Internazionali - Venezia 77, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, Venice Virtual Reality - della Mostra del Cinema di Venezia 2020 che si terrà dal 2-12 settembre, e sarà diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. Venezia 77 Le personalità chiamate a fare parte della Giuria del Concorso di Venezia 77 sono: Cate Blanchett - presidente (Australia), attrice internazionalmente ... Leggi su movieplayer

Grande spettacolo per la prima giornata di Tag Heuer Velacup e Velafestival, dal 24 al 26 luglio a Calata Ovest, il Marina Resort di Chiavari. Grande spettacolo in banchina ma ancor più in mare per la ...

Definite le composizioni delle quattro Giurie internazionali (Venezia 77, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis", Venice Virtual Reality) della 77. Mostra Internazionale d'Arte Ci ...

