Ue, Casellati “Il Parlamento sia protagonista del Piano di Riforme” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’accordo europeo sul Recovery Fund è “solo il primo tempo della partita. Ora la palla ce l’ha l’Italia che deve essere all’altezza. Bisogna presentare un programma di riforme concreto e credibile che al momento non c’è”. Lo dice al Messaggero il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.Casellati si dice contraria alla nomina di una nuova task force per decidere come usare le risorse europee. “Gli esperti, che oggi sono già 500 – spiega -, hanno ovviamente una importante funzione di consulenza, ma è il Parlamento il primo, unico e insostituibile interlocutore del governo. E’ il Parlamento che, nella dialettica costruttiva tra maggioranza e opposizione, deve essere il protagonista di ogni ... Leggi su ildenaro

