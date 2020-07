Traffico Roma del 26-07-2020 ore 19:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto Traffico di rientro è segnalato in città sulle principali arterie autostradali Ci sono code a tratti sulla Roma Firenze da Settebagni alla stazione di Roma nord incolonnamenti sulla Roma Napoli da Colleferro alla diramazione di Roma Sud code anche sulla Roma Civitavecchia da Cerveteri a Torre in Pietra nonché sulla Roma L’Aquila alla barriera di Roma Est nella zona di Osteria Nuova code per incidente sulla provinciale Braccianese all’altezza di via di Tragliatella incolonnamenti conseguenti anche sulla via Anguillarese qualche rallenta segnalato anche sulla Pontina in direzione della capitale da Castel Romano a Castel di Decima in ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Ponte Genova: collaudo per Elicoidale, il raccordo con A7

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Proseguirà fino a domani il collaudo statico della cosiddetta Elicoidale, il raccordo che dalla A7 (Milano-Genova) immetterà il traffico sul nuovo viadotto di Genova. Oggi su ...

Anas, traffico intenso nel primo weekend di esodo estivo

ROMA, 26 LUG - È positivo il bilancio del fine settimana di esodo estivo sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo primo weekend da bo ...

