Spezia-Entella (lunedì,ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Trentasettesima giornata di Serie B e per lo Spezia di Italiano è il momento di blindare il terzo posto dagli assalti delle avversarie in questo derby ligure contro l’Entella. Il pareggio a reti bianche contro la Cremonese ha di fatto consegnato la promozione diretta al Crotone, ma allo stesso tempo ha messo un mattoncino in più in ottica terzo posto. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

fontanabuona : Domani Spezia-Entella: curiosità sulle Aquile - lucainge_tweet : Domani Spezia-Entella: curiosità sulle Aquile - tigullio_tweet : Domani Spezia-Entella: curiosità sulle Aquile - infobetting : Spezia-Entella (lunedì,ore 21): formazioni, quote, pronostici - primocanale : V. Entella, Boscaglia: 'Manca un punto alla salvezza, andiamo a prendercelo alla Spezia nel derby' -