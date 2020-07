Spagna, Ever Banega in discoteca senza mascherina: scoppia un focolaio, 12 contagi! (Di domenica 26 luglio 2020) Situazione Coronavirus ancora complicata in Spagna. Il focolaio scoppiato nello spogliatoio del Fuenlabrada, squadra che non ha potuto giocare l’ultima partita di Seguanda Division, ha riacceso i riflettori sulla questione sanitaria in ambito sportivo. E se poi ci si mettono anche i giocatori a non rispettare le norme anti-Covid… Nelle ultime ore ‘Marca’ ha riportato una notizia secondo la quale Ever Banega, centrocampista del Siviglia, ha partecipato ad una serata in discoteca senza mascherina. Il tutto supportato da alcuni filmati presenti sui social. Nella stessa struttura ben 12 dipendenti sono risultati positvi al Coronavirus.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

