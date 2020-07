Sono 126 in Fvg i casi positivi al 26 Luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia Sono 126, 2 in più di ieri. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 Sono invece i ricoverati in altri reparti. Non Sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.375: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 722 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti Sono 21 e le persone in isolamento 94. I deceduti Sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia Leggi su udine20

