Milan, fiducia nel rinnovo di Ibrahimovic. Si lavora anche per Donnarumma e Calhanoglu (Di domenica 26 luglio 2020) Il Milan è a lavoro per i rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu: c’è fiducia Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedese ha fatto sapere di essere disposto a restare e ora bisogna trovare un’intesa sull’ingaggio. La bozza d’intesa potrebbe essere impostata su circa 6 milioni a stagione. C’è fiducia anche nei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021. Per quanto riguarda il ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #MIlan, fiducia sul contenzioso tra #Rangnick e il gruppo #RedBull. Lo scenario - sportli26181512 : Milan-Ibrahimovic avanti insieme? C'è fiducia. Futuro Donnarumma e Calhanoglu: le news: Scaduta l'opzione per il pr… - ilfrategaudente : @Angelredblack1 La permanenza di Bonaventura sarebbe un segnale davvero inquietante. Voglio avere fiducia in Maldin… - CorrGiuseppe : Questo Milan non sarà il più forte ma da decisamente è una squadra che lotta ed ha carattere ed anche grazie a Ibra… - GoalItalia : Numero ??, anche di ruolo: il Milan si gode il miglior #Calhanoglu ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan fiducia Il ruolo giusto, la fiducia giusta: come Calhanoglu ha conquistato il MIlan Goal.com Milan, la situazione rinnovi: da Ibra a Donnarumma, passano per Chalanoglu

MILAN IBRA DONNARUMMA CALHANOGLU – Tempo di rinnovi in casa Milan, soprattutto da quando è cambiata completamente la strategia societaria in vista del prossimo anno. Niente più Rangnick, fiducia a Ste ...

Milan, fiducia nel rinnovo di Ibrahimovic. Si lavora anche per Donnarumma e Calhanoglu

Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedes ...

MILAN IBRA DONNARUMMA CALHANOGLU – Tempo di rinnovi in casa Milan, soprattutto da quando è cambiata completamente la strategia societaria in vista del prossimo anno. Niente più Rangnick, fiducia a Ste ...Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedes ...