Migranti, due barche in avaria con 140 persone a bordo in acque maltesi: “Si stanno buttando in mare, ma La Valletta non risponde agli Sos” (Di domenica 26 luglio 2020) “Aiuto, stiamo morendo”. È il grido disperato dei 95 Migranti che si trovano a bordo di una delle due imbarcazioni in avaria nella zona Sar maltese. Come fa sapere la ong Alarm Phone che per prima ha lanciato l’allarme nella notte, in totale sono 140 le persone che in queste ore si trovano in difficoltà nel Mediterraneo mentre le autorità maltesi non rispondono e ignorano le richieste d’aiuto. Nel pomeriggio la situazione si è ulteriormente aggravata, secondo gli aggiornamenti di Alarm Phone: “La situazione è critica! Le persone a bordo ci riferiscono che la barca è piena d’acqua e che alcuni hanno cominciato a buttarsi in mare! Queste vite non valgono? Europa non guardarli ... Leggi su ilfattoquotidiano

