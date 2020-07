Guida ecobonus per le agevolazioni a cura del Codacons (Di domenica 26 luglio 2020) Col via libera all’ecobonus, il Codacons ha deciso di scendere in campo e offrire anche in Friuli Venezia Giulia assistenza a tutti coloro che intendono effettuare lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico, allo scopo di aiutare i cittadini della regione in tutte le fasi della procedura per ottenere i benefici fiscali: dalla presentazione del progetto, alla gestione della pratica di cessione del credito, fino all’esecuzione dei lavori. Come noto il Decreto Rilancio ha previsto una serie di misure a favore di imprese e cittadini per fronteggiare la crisi economica seguita alla pandemia da Covid-19. Tra le numerose agevolazioni fiscali previste dal Decreto, di particolare interesse ai fini di una economia sempre più green e sostenibile è l’ecobonus, ... Leggi su udine20

