FORMAZIONI Bologna Lecce: le scelte degli allenatori (Di domenica 26 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Lecce Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Lecce, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow.Allenatore: Mihajlovic Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Dell’Orco, Paz, Lucioni, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.Allenatore: Liverani Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

