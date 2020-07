È morto Regis Philbin vera e propria leggenda del piccolo schermo (Di domenica 26 luglio 2020) Regis Philbin ci ha lasciati ad 88 anni. vera e propria leggenda del piccolo schermo detentore del record mondiale per il maggior numero di ore sulla tv statunitense. Nella sua immensa carriera è stato non solo un popolare anchor ma anche un attore, un cantante e un comico. Tra i programmi che ha condotto i morning show della costa di Los Angeles e “Who Wants To Be Millionare?”. Nato a New York il 25 agosto del 1931, Philbin si è laureato alla Univerita di Notre Dame prima di trascorrere due anni nella Marina americana. Finita l’esperienza militare si dedicò alla carriera dell’intrattenimento scontrandosi con i suoi genitori, contrari alla sua decisione. La sua leggenda prese corpo a ... Leggi su laprimapagina

