È morto a 73 anni Peter Green, che fu tra i fondatori dei Fleetwood Mac (Di domenica 26 luglio 2020) È morto a 73 anni il chitarrista Peter Green, che nel 1967 fu tra i fondatori della rock band dei Fleetwood Mac e compose alcuni dei loro primi successi prima di lasciare la band nel 1970. La notizia della morte Leggi su ilpost

LaStampa : E' morto all'età di 73 anni Peter Green, tra i chitarristi più amati degli anni '60 e '70 e co-fondatore nel 1967 d… - RollingStoneita : Il chitarrista e co-fondatore dei #FleetwoodMac si è spento nel sonno a 73 anni #PeterGreen - chetempochefa : È morto #JohnLewis che marciò con Martin Luther King per i diritti civili degli afroamericani. Era l'ultimo leader… - big_fat_cat : RT @Screenweek: #JohnSaxon attore e caratterista noto principalmente per la sua partecipazione a pellicole western e horror, è morto a 83 a… - lorenz_frigerio : «Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi ma io senza di te sono morta»: trascorsi già ventotto anni da quel… -