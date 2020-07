Covid, “60 giorni di lockdown per evitare seconda ondata”: la proposta dei ricercatori spagnoli (Di domenica 26 luglio 2020) Per evitare un’altra ondata di coronavirus, con l’arrivo dell’autunno, bisognerebbe applicare un lockdown precoce, di circa sessanta giorni. Lo dice uno studio spagnolo, condotto da Leonardo López e Xavier Rodó del Barcelona Insitute for Global Health. La ricerca è stata pubblicata più di un mese fa su una rivista scientifica Nature Human Behaviour. I ricercatori … L'articolo Covid, “60 giorni di lockdown per evitare seconda ondata”: la proposta dei ricercatori spagnoli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Dischivolanti : Gli Stati Uniti hanno: da 18 giorni almeno 60.000 nuovi casi covid al giorno. da 31 giorni almeno 40.000 nuovi casi… - ilmegliopernoi : Dati ufficiali prot. civ: ITALIA 561 MORTI di covid per Milione di abitanti. Facciamo 600. Sono 60 morti ogni 100.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “60 Coronavirus, il figlio dell’imprenditore: “Mio padre ha sbagliato ma non è un incosciente” La Repubblica