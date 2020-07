CorSport: Il Sassuolo non è il Barcellona, perché Caputo non è Messi (Di domenica 26 luglio 2020) Lo stesso Gattuso aveva indicato la sfida contro il Sassuolo come un possibile test in vista della gara di Champions contro il Barcellona.Non è stata certo una partita incoraggiante per il Napoli, come commenta Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport che in un solo colpo scopre di potersela cavare grazie a circostanze straordinarie, ma con il Sassuolo, non con il Barcellona Sono gli uomini a marcare lo scarto tra l’esito di una partita e un’altra. Un pallone sui piedi di Messi o Suarez non sarà mai lo stesso pallone finito sui piedi di un attaccante dell’ottava in classifica Insomma la storia del Sassuolo come il Barcellona non sta in piedi può essere un tema per insaporire una vigilia e una maniera per Gattuso di ridestare ... Leggi su ilnapolista

Su Corsport: “Sarri su la testa ... Napoli:“Grinta da Barça“. Il Napoli batte il Sassuolo col punteggio di 2-0, si scalda per il Camp Nou ma soffre in difesa. Decidono Hysaj e Allan. Gattuso pretende ...

Ultime di formazione per la Juventus in vista della sfida di stasera contro l’Udinese. Come scrive il Corriere dello Sport, resta da decidere chi giocherà accanto a Ronaldo e Dybala. Sarri ritrova Ber ...

