Coronavirus: casi in lieve calo, 255 positivi e 5 vittime (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - lieve discesa dei nuovi casi che sono 255 in più nelle ultime 24 ore, ieri erano 275,. Per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti., ... Leggi su corrieredellosport

