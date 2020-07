Bologna-Lecce 3-2 Calcio serie A (Di domenica 26 luglio 2020) Disastroso inizio partita del Lecce: due gol subiti nei primi cinque minuti. Nella ripresa i giallorossi, trasformati, hanno recuperato la parità grazie ai gol di Mancosu e Falco. Il patatrac giallorosso nel recupero. Presunto fallo in area su Mancosu, rigore non concesso, contropiede del Bologna e gol. Sarà ciò di cui si parlerà, presumibilmente, molto. In classifica la formazione salentina è terzultima con 32 punti, quattro meno del Genoa a due giornate dalla fine del campionato di Calcio di serie A. La salvezza per i salentini è poco più che una teoria. L'articolo Bologna-Lecce 3-2 <span class="subtitle">Calcio serie A</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

