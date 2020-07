Bari, Vivarini adesso è in bilico: la situazione (Di domenica 26 luglio 2020) L'allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, adesso è in bilico in vista della prossima stagione. Dopo la mancata promozione in finale playoff contro la Reggio Audace, la dirigenza sta facendo delle valutazioni sotto il profilo tecnico.IL FUTUROcaption id="attachment 997573" align="alignnone" width="594" Vivarini (getty images)/captionIl tecnico sulla panchina del Bari ha collezionato una serie di risultati molto importanti. Nel corso del campionato regolare della Serie C, Vivarini ha guidato i pugliesi per 25 partite, ottenendo 14 vittorie e 11 pareggi, con una media impressionante di 2,12 punti a partita. Le delusioni maggiori sono arrivate nelle tre gare dei playoff, dove l'ex allenatore dell'Ascoli ha collezionato una vittoria, un pareggio e ... Leggi su itasportpress

