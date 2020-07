Una nave-quarantena per i migranti di Lampedusa (Di sabato 25 luglio 2020) Tre o quattro giorni al massimo, il tempo di portare a termine la trattativa privata in corso, e al largo di Lampedusa arriverà la nave quarantena dove saranno trasportati molti dei migranti attualmente ospitati nell’hotspot dell’isola ormai al collasso. È questa la soluzione su cui punta la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per disinnescare la situazione esplosiva che si è creata negli ultimi giorni sull’isola e per la quale il sindaco Salvatote Totò Martello ha proclamato lo “stato di emergenza”. Gli sbarchi continuano, il centro di accoglienza con oltre mille persone - la struttura può contenerne al massimo duecento - scoppia, stamattina il primo cittadino ha lanciato l’ennesimo Sos, ribadendo la necessità di “nuovi e ... Leggi su huffingtonpost

Il primo cittadino dell'isola ha definito "insostenibile" la situazione dopo gli sbarchi degli ultimi giorni. "L'hotspot non è più in grado di ricevere migranti", ha dichiarato ...

