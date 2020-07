Trofei Malossi: il Girone Nord approda a Modena (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo Varano de' Melegari, i l Girone Nord dei Trofei Malossi si prepara ad andare in scena sul tracciato di Modena , nel weekend del 25 e 26 luglio. In programma, ben cinque classi al via : il Trofeo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Dopo Varano de’ Melegari, il Girone Nord dei Trofei Malossi si prepara ad andare in scena sul tracciato di Modena, nel weekend del 25 e 26 luglio. In programma, ben cinque classi al via: il Trofeo Naz ...

Trofei Malossi, “caliente” il Girone Sicilia

Sorride Samuele Marino (Team M.F. Moto) dopo aver ottenuto la vittoria di giornata nella classe, tutt’altro che facile. Il suo avversario numero uno è stato Alberto Consoli (Team Mannino), vittima di ...

