Riceve un’eredità e finisce nel mirino dei parenti: massacrato di botte e minacciato di morte (Di sabato 25 luglio 2020) Nella mattinata del 24 luglio 2020, a Gaeta (Latina), i militari della locale tenenza carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 71enne, un 24enne ed un 28enne del luogo, per “tentata estorsione in concorso”. L’eredità contesa: botte per riavere i beni Il terzetto, nel mese di maggio, aveva aggredito un 49enne di Gaeta causandogli lesioni alla testa e al volto. Le successive indagini, hanno permesso di accertare che i tre, nei giorni successivi, avevano anche minacciato di morte la vittima, il tutto per cercare di rientrare illegalmente in possesso di alcuni beni mobili che un parente degli stessi aveva regalato al malcapitato prima di morire Riceve un’eredità e finisce nel mirino dei parenti: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

