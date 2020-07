Real Madrid, non c’è posto per Kubo e Reinier: probabile prestito (Di sabato 25 luglio 2020) Problema di sovraffollamento della rosa per il Real Madrid. La formazione di Zidane ha già esaurito gli slot per gli extracomunitari occupati da Militao, Rodrygo e Vinicius per la prossima stagione e chi ne pagherà le conseguenze sono Takefusa Kubo (ultima stagione in prestito al Maiorca) e Reinier, aggregato al Real Castilla. Per i due talenti è possibile un prestito anche nella prossima stagione. Un futuro lontano dalla casa madre che sembra ormai inevitabile. Leggi su sportface

