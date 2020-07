Rai - Allan, non solo Everton ed Atletico: inserimento importante del West Ham (Di sabato 25 luglio 2020) Non solo il mercato in entrata in casa Napoli, ma il club azzurro lavora anche per capire quali saranno le pedine da sacrificare nella prossima sessione di mercato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Allan, non solo Everton ed Atletico: inserimento importante del West Ham - infoitsport : Rai - Allan via, ci sono tre club di Premier: il Napoli lo sostituirà con un profilo diverso - infoitsport : Rai – Allan sempre più vicino alla Premier: si inserisce Jorge Mendes - Matt123525 : RT @tuttonapoli: Rai - Allan via, ci sono tre club di Premier: il Napoli lo sostituirà con un profilo diverso - infoitsport : RAI - Napoli, Immobile chiede dieci milioni: Lotito ha fissato il prezzo. Allan verso l'addio -