Promozione Crotone, festa fino all’alba in città: migliaia di persone in Piazza Pitagora (Di sabato 25 luglio 2020) festa grande a Crotone per la Promozione in Serie A con due giornate di anticipo della squadra allenata da Giovanni Stroppa. La vittoria per 5-1 sul Livorno e il pareggio dello Spezia con la Cremonese ha permesso al Crotone di festeggiare l’approdo in massima serie a due anni dalla retrocessione della stagione 2017/18. A Piazza Pitagora in particolare sono scese migliaia di persone mentre una parte di tifoseria si è spostata all’aeroporto per accogliere la squadra. Il Crotone ha voluto dedicare la Promozione a Sergio Mascheroni, il preparatore atletico della squadra, scomparso prematuramente ad ottobre con la maglia speciale “A Sergio”. Leggi su sportface

DiMarzio : #Crotone, è di nuovo #SerieA! La promozione è ufficiale - Gazzetta_it : #SerieB Lo #Spezia non va oltre lo 0-0: il #Crotone festeggia il ritorno in Serie A dopo due stagioni! - DiMarzio : #Crotone, gioia promozione. La squadra festeggia in aeroporto, i tifosi scendono in strada | FOTO - VIDEO - infoitsport : Avversari Cosenza, cinquina del Crotone a Livorno. In serata è festa promozione - SassiLive : +++IL CROTONE RITORNA IN SERIE A, MONSIGNOR PINO CAIAZZO FESTEGGIA LA PROMOZIONE DELLA SUA SQUADRA DEL CUORE+++… -