Piacenza, l’Arma trasferisce i superiori dei carabinieri indagati (Di sabato 25 luglio 2020) Rimossi i vertici del comando provinciale di Piacenza. Sono tre gli ufficiali che verranno destinati a nuovo incarico. Operazione Odysséus, sono stati rimossi i vertici del comando provinciale di Piacenza. Il nuovo comandante provinciale dell’Arma è il colonnello Paolo Abrate proveniente dal gruppo carabinieri di Milano. Stefano Savo, comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, è … L'articolo Piacenza, l’Arma trasferisce i superiori dei carabinieri indagati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

