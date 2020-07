Pepe-Porto per sempre: il difensore rinnova per chiudere la sua carriera con i Dragoes (Di sabato 25 luglio 2020) Completamente devoto alla causa. Képler Laveran Lima Ferreira, noto solamente come Pepe, vuole chiudere la sua carriera con il Porto. Il difensore non ha dubbi e all'età di 37 anni ha deciso di cercare il rinnovo con i Dragoes per chiudere col professionismo nella squadra del suo cuore.Pepe: rinnovo e fine carrieracaption id="attachment 996973" align="alignnone" width="654" Pepe (getty images)/captionPepe non ha dubbi: vuole chiudere la sua carriera con la maglia del Porto. Tornato in Portogallo nel gennaio 2019 dopo ben 12 anni vissuti tra Real Madrid e Besiktas, il difensore Portoghese ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Pepe Porto Pepe-Porto per sempre: il difensore rinnova per chiudere la sua carriera con i Dragoes ItaSportPress Saline calcio a Cecina, Pepi: «Irrispettoso per il territorio»

VOLTERRA «Il Saline che giocherà a Cecina e non a Volterra il prossimo campionato di Promozione è una mancanza di rispetto verso il nostro territorio». Così il presidente della Fondazione Cassa di ris ...

FAUNA SELVATICA: CIA BASILICATA, BENE SENATORE PEPE SU MODIFICA LEGGE 157/92

Cia-Agricoltori italiani di Potenza e Matera apprezza e ritiene di grande utilità le proposte di modifiche avanzate dal Sen. Pasquale Pepe alla legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvat ...

