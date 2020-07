Pedofilo rischia il linciaggio: guerriglia in strada e auto della polizia in fiamme (Di sabato 25 luglio 2020) guerriglia in strada e auto della polizia in fiamme, dopo l’arresto di un Pedofilo in Kazakistan: folla inferocita, il 62enne rischia il linciaggio. Una folla furiosa ha dato fuoco alle macchine della polizia e ha chiesto di linciare un presunto Pedofilo accusato di aver violentato una bambina di cinque anni. Accade nella città di Satpayev, … Leggi su viagginews

TAVIANO/RACALE (Lecce) – Non sa che fine abbia fatto Mauro Romano, il bimbo di 6 anni di Racale, scomparso il 21 giugno del 1977 mentre giocava con alcuni amichetti per strada e mai più ritrovato. Ant ...

La Polizia scopre una rete di pedofili on line grazie alla denuncia dei genitori di una 14enne della provincia di Foggia

È partita dalla denuncia sporta da due genitori di una 14enne della provincia di Foggia l'indagine che ha consentito alla Polizia Postale di Bari e Foggia di sgominare una estesa rete di pedofili on l ...

