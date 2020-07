Paul Lynch, nel Donegal all’alba della carestia (Di domenica 26 luglio 2020) È la fine di Ottobre del 1845 a Blackmountain, nel nord del Donegal, all’alba della Great Famine, la grande carestia irlandese che mieterà migliaia di vite condannandone altrettante alla diaspora. Grace è svegliata di soprassalto dalla madre, che le taglia i capelli e le infila degli abiti maschili, troppo grandi per lei, proprio come il viaggio in cui è chiamata ad imbarcarsi a soli quattordici anni per cercare lavoro. Non c’è giustizia nel mondo di Grace, il cui nome dà … Continua L'articolo Paul Lynch, nel Donegal all’alba della carestia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Paul Lynch Paul Lynch, nel Donegal all'alba della carestia | il manifesto Il Manifesto Aspettando Dune di Denis Villeneuve

Momento nostalgico: avere tra le mani il volume numero 8 della collana Cosmo Serie Oro, aprirlo e essere inghiottito dagli intrighi complessi che oppongono la casata Atreides agli Harkonnen, mentre at ...

Momento nostalgico: avere tra le mani il volume numero 8 della collana Cosmo Serie Oro, aprirlo e essere inghiottito dagli intrighi complessi che oppongono la casata Atreides agli Harkonnen, mentre at ...