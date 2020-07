NUOVISSIMO PULLMAN PER IL PORDENONE: NEROVERDE, AMBASCIATORE DELLA CITTÀ E DELLA REGIONE (Di sabato 25 luglio 2020) Il PORDENONE Calcio comunica che nella trasferta di Ascoli ha fatto il suo debutto il NUOVISSIMO PULLMAN messo a disposizione dalla società PORDENONEse Antoniazzi Franco srl, storico partner del club. Interamente personalizzato con i colori sociali (il nero e il verde), oltre al logo ufficiale e il ramarro oro del Centenario (1920-2020), riporta la scritta PORDENONE: volutamente senza calcio, in quanto la squadra è orgogliosa ambasciatrice di tutta la città e non solamente DELLA sua anima sportiva. Ambasciatrice DELLA città, ma anche DELLA REGIONE Friuli Venezia Giulia: il logo di PromoTurismoFvg campeggia su entrambe le fiancate. Mauro Lovisa, presidente del ... Leggi su udine20

