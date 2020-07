Napoli-Sassuolo, gol di Hysaj: conclusione vincente dal limite dell’area (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Bastano solo 8 minuti al Napoli per andare in vantaggio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gennaro Gattuso passano in vantaggio grazie alla conclusione dal limite dell’area di Hysaj che, non trovando un compagno da servire, decide di fare tutto da solo e con un tiro incrociato sorprende Consigli. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - tvdellosport : ?? STADIO SAN PAOLO ?? L'arrivo del #Napoli allo stadio per la sfida contro il #Sassuolo ??? @manuelparlato… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSassuolo 1-0 (8' #Hysaj): occasione per #Insigne! - AndreaIncorona8 : @Monica73774598 Ha segnato,Napoli-Sassuolo 1-0.Anche io per il secondo tifo @arekmilik9 - PicksPrimo : LIVE Napoli - Sassuolo Ambos anotan + O 9 Corners [+110] -