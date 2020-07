Napoli Sassuolo 2-0 LIVE: Allan raddoppia (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Sassuolo 2-0 MOVIOLA 90’+3 GOL Allan – Il Napoli chiude i conti con il neo entrato Allan. Mertens serve il brasiliano che dal limite dell’area lascia partire un destro angolatissimo dove Consigli non può nulla. 90′ Sei minuti di recupero 89′ Ultimo cambio Sassuolo – Entra il giovane Manzari, esce Rogerio. 87′ Palo Politano ... Leggi su calcionews24

