Napoli Sassuolo 1-0 LIVE: Insigne a un passo dal raddoppio (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Sassuolo 1-0 MOVIOLA 23′ Tiro Zielinski – Prosegue il pressing del Napoli. Callejon crossa dalla destra, la difesa del Sassuolo respinge ma fuori area c’è Zielinski. Il polacco calcia di sinistra sfiorando il palo alla sinistra di Consigli. 20′ Tiro Insigne – Zielinski serve in profondità Insigne con una palla perfetta. Il numero ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - tvdellosport : ?? STADIO SAN PAOLO ?? L'arrivo del #Napoli allo stadio per la sfida contro il #Sassuolo ??? @manuelparlato… - sportli26181512 : Sassuolo, Carnevali: 'Boga al Napoli? Vogliamo trattenerlo': Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla...… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Napoli - Sassuolo 1-0, rete di Hysaj E. (NAP) - rfutbol : Gol Sassuolo, Napoli 1-1 Sassuolo (min.31) #Napoli #Sassuolo #SerieA -