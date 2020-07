Milano. Sequestrati 46 mila adattatori pericolosi dal Nucleo Antiabusivismo (Di sabato 25 luglio 2020) Un’operazione congiunta del Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale di milano e della Camera di Commercio, finalizzata al ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, si è conclusa con il sequestro penale di 46mila adattatori non a norma e con la denuncia dell’Amministratore unico dell’azienda importatrice per i reati di tentata frode in commercio e immissione nel mercato di prodotti pericolosi. L’attività è partita da una perquisizione a milano, in zona Certosa, di un’attività commerciale all’ingrosso, al dettaglio e online di materiale elettrico, accessori per Pc, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature elettroniche e informatiche. A seguito di un ... Leggi su laprimapagina

