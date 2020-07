Lombardia, Attilio Fontana indagato: inchiesta sulla fornitura camici (Di sabato 25 luglio 2020) indagato il governatore lombardo, Attilio Fontana, nell’inchiesta sulla fornitura dei camici. Il legale annuncia: “Saputo delle forniture a cose fatte”. Tra gli indagati nell’inchiesta sulla fornitura dei camici c’è anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La Procura di Milano, infatti sta continuando ad indagare sulla società Dama Spa, con a capo Andrea Dini, cognato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il governatore lombardo Attilio Fontana risulta indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione da parte della soci ...L'uomo è bravo, ma come ogni politico di razza non del tutto affidabile, perciò le sue parole vanno prese con le pinze. Lo sa bene Matteo Salvini, che dopo il referendum per l'autonomia della Lombardi ...