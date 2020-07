L’infanzia difficile e la rinascita in Serie A: l’Inter si gode Victor Moses (Di sabato 25 luglio 2020) “Penso che i miei genitori siano fieri di me“. A parlare è Victor Moses in un’intervista di quasi otto anni fa quando per il laterale classe 1990 era arrivato il momento di fare il grande salto dal Wigan al Chelsea. Victor Moses aveva undici anni quando nel corso della guerra civile in Nigeria i suoi genitori furono uccisi in un raid estremista. Poche settimane dopo il grande viaggio verso l’Inghilterra da richiedente asilo. Inizia così l’avventura che gli permetterà di imporsi come uno dei più promettenti laterali del calcio d’oltremanica. Di lui si inizia a parlare nel 2005, all’età di 15 anni, quando il suo talento viene notato nel corso del torneo scolastico della Whitgift school a Croydon. Da lì l’interessamento del Crystal ... Leggi su sportface

SpiritoPasquale : @GennaroLaperuta @omaakatugba Gennaro ma tu la vicenda l’hai seguita? Osimhen si è promesso per un ingaggio da 2,5m… - senzapensieri2 : RT @senzapensieri2: @IlBarone_Siculo Non posso quello...ho la pelle bianca che si macchia e si scotta...una noia. Sono sempre stata la sfi… - senzapensieri2 : @IlBarone_Siculo Non posso quello...ho la pelle bianca che si macchia e si scotta...una noia. Sono sempre stata la… - LucaQuasimodo : @PresMoratti se sono interisti,non sarà solo l'infanzia a essere difficile.... ?? - supercapitano : @PresMoratti Di solito la juve vince, infanzia difficile l'hanno i bambini interisti e milanisti -

Ultime Notizie dalla rete : L’infanzia difficile Marjane Satrapi: «Il mio quinto film, su Marie Curie» La Repubblica