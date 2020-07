Juventus, Sarri: “A Udine la squadra mi è piaciuta. Samp? La prepareremo domani in 30-40 minuti” (Di sabato 25 luglio 2020) Vigilia di campionato per la Juventus, che domani potrebbe festeggiare il nono scudetto consecutivo in caso di successo contro la Sampdoria. In conferenza stampa ha parlato Maurizio Sarri, allenatore bianconero: “Noi in tutte la partite che facciamo vediamo la possibilità e la voglia di portare a casa punti. C’è la volontà di andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per arrivarci. domani è una possibilità, dobbiamo giocare con combattività per arrivare all’obiettivo perché come ho sempre detto andarci vicino conta zero. A Udine abbiamo fatto 11 km, la squadra mi è piaciuta. stiamo giocando ogni 72 ore quindi è impossibile fare ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : #UdineseJuve, post gara ???? Report: - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : ? 16:30 ?? Mister Sarri incontra i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ??LIVE #OneTouchAwayFromYou nella s… - TifosiBN : ???? #Sarri: '#Mentalità giusta, per lo #scudetto c'è tempo fino al 2 agosto. La #squadra? Devo adattarmi io ai gioca… - sportli26181512 : Juve, senti Rampulla: 'Sarri non sa gestire i campioni' VIDEO: L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla:… -