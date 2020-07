Juve, sale Rabiot, Ramsey fuori contesto. E Pjanic... (Di sabato 25 luglio 2020) Rabiot cresce, Ramsey si eclissa. C'è un problema anche a centrocampo nella Juve che si avvicina con fatica allo scudetto. I due colpi della scorsa estate continuano a viaggiare a corrente alternata, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Juve, sale Rabiot, Ramsey fuori contesto. E Pjanic...: Rabiot cresce, Ramsey si eclissa. C’è un problema anche a ce… - Dalla_SerieA : Serie A, Milan-Atalanta 1-1: gol di Calhanoglu e Zapata - - sportli26181512 : Calhanoglu pennella, Gigio para un rigore. Ma poi Zapata riprende il Milan: 1-1: Calhanoglu pennella, Gigio para un… - goyoboyd : @FabrizioRomano Any Juve's big sale* news?? *Alex Sandro Danilo De Sciglio Rugani Matuidi Khedira* - ScuolAlimentare : #SarriOut + #ParaticiOut Un anno fa il vituperato acciuga contro la fisica Udinese schierando le riserve: Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sale

Corriere dello Sport.it

Non è bastato il carattere e la grinta dei gialloblù nella ripresa. Ai lagunari basta il primo gol stagionale del centrocampista per aggiudicarsi il bottino pieno. Nonostante reduci dall’incredibile s ...E’ terminata in parità (1-1) Milan-Atalanta, l’anticipo della 36esima giornata di Serie A. A San Siro entrambe le reti nel primo tempo: alla punizione di Calhanoglu replica per la Dea Zapata. In class ...