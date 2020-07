Inter, in viaggio verso Genova: in gruppo anche De Vrij (Di sabato 25 luglio 2020) Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intenta a prendere gli ultimi punti salvezza a disposizione Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intenta a prendere gli ultimi punti salvezza a disposizione. DE Vrij C’É- Inter, il Genoa nella testa durante il viaggio partito questa mattina dall’aeroporto di Malpensa, come riportato da Tmw. La gara si giocherà alle 19:30, la società ha postato un tweet per tutti gli aggiornamenti. In gruppo c’è anche Stefan De Vrij, fermo per una distorsione al ginocchio. We’re on our way to Genoa for ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | VIAGGIO In partenza verso la Capitale: stasera si gioca #RomaInter ??? Buon viaggio ragazzi ?? - Cinquantenni : RT @Inter: ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ?? - MarisciaFox : RT @Inter: ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ?? - super_viv : RT @Inter: ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter viaggio Messi all’Inter? L’entourage smentisce il viaggio del padre a Milano ilBianconero Inter, in viaggio verso Genova: in gruppo anche De Vrij

Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intenta a prendere gli ultimi punti salvezza a disposizione Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intent ...

Napoli. Si è costiuito il killer di Salvatore Attanasio, la confessione: «Ho agito per vendetta»

Si è costituito ieri sera Pasquale Rispoli, colui che ieri mattina, con 14 coltellate ha ucciso Salvatore Attanasio. Avrebbe rivelato di aver agito per vendetta perchè anni prima Attanasio avrebbe pre ...

Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intenta a prendere gli ultimi punti salvezza a disposizione Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intent ...Si è costituito ieri sera Pasquale Rispoli, colui che ieri mattina, con 14 coltellate ha ucciso Salvatore Attanasio. Avrebbe rivelato di aver agito per vendetta perchè anni prima Attanasio avrebbe pre ...