Il sindaco di Lampedusa: “non lo fa il governo? Chiudo tutto io!” (Di sabato 25 luglio 2020) Il sindaco di Lampedusa: “Hotspot al collasso, dichiaro stato di emergenza”. Poi attacca Salvini: “anche con lui c’erano gli sbarchi”. Il sindaco di Lampedusa non ce la fa più a reggere l’emergenza causata dai continui sbarchi di migranti sull’isola di cui è primo cittadino. E visto che il governo sembra non accorgersi di nulla, allora ci pensa lui ad avvisare Conte e C. “E’ una situazione ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non può accogliere migranti, la responsabilità non può ricadere sui Lampedusani”. Parole piene di rabbia e di paura quelle ... Leggi su chenews

