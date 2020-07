"Il fondo salva Stati è un'opportunità con un tasso insuperabile" dice Sassoli (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - “L'Europa chiede ora grande concentrazione ai governi: i 27 Paesi non devono perdere tempo e cominciare subito a preparare i piani nazionali di ripresa. I fondi arriveranno il prossimo anno e l'Italia deve fare in modo di usarli immediatamente. I nostri cittadini non possono aspettare”. è quanto afferma in un'intervista al Corriere della Sera il Presidente dell'Aula di Strasburgo David Sassoli dopo l'approvazione del Recovery Fund pochi giorni fa, e che lui stesso definisce “un'opportunità perché tutti i cittadini vogliono un rafforzamento delle strutture sanitarie”. Per Sassoli “l'Europa non sta imponendo nulla, ha messo degli strumenti a disposizione, sarà responsabilità dei governi verificare il loro ... Leggi su agi

Si scrive Ciae si legge coordinamento tra Palazzo Chigi, ministeri ed enti locali. La regia dei 209 miliardi che arriveranno con il Recovery Fund sarà sostanzialmente affidata a questi attori. Tutti, ...

